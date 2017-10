Annalisa, si intitola Direzione la vita il nuovo singolo

“Direzione la vita” è il nuovo singolo di Annalisa. In radio e digital dal 13 ottobre, segna l’inizio di un nuovo corso per la cantante ligure. Ricco di fascino e dal refrain instancabile. Un pezzo apparentemente estivo ma che prende forza dal ritornello e dal ritmo dettato dal brano, che alterna lyrics più veloci ad altre decisamente più distese, dove la differenza si nota anche nel sound.

Una strada diversa, lontana da quella intrapresa con “Se avessi un cuore”. Il disco precedente, datato maggio 2016 non ha avuto l’esito sperato, e ora il cambiamento di rotta si avverte ed è anche comprensibile. Nulla di sconvolgente, chiaro. Ma un nuovo approccio alla musica, più ritmato e ballabile. Il brano porta le firme di Davide Simonetta e Raige, oltre alla stessa Annalisa, già autrice in passato dei suoi testi. La novità maggiore però è alla produzione, perché il volto nuovo è quello di Michele Canova Iorfida. Già produttore di testi sacri per Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia: Annalisa sceglie una certezza della nostra musica alla quale affidare i suoi brani.

“Direzione la vita” rappresenta dunque un nuovo inizio, un cammino inedito che la porterà al suo sesto album. Le tempistiche per azzerare tutto e ripartire sono centrate in pieno: a tu per tu con l’autunno, sperando di arrivare in inverno con dei risultati importanti, per poi iniziare il 2018 col piglio giusto. Dopo l’ennesimo ascolto dell’ultimo singolo, arriva la conferma più bella: Annalisa si dimostra ancora una volta un’artista eclettica capace di adattarsi alle esigenze del suo pubblico, alle sperimentazioni dettate dalla voglia di novità e al percorso della musica internazionale, imboccandolo a pieno. Una crescita tangibile che la colloca tra le assolute certezze del nostro panorama.

Comments

comments