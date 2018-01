Annalisa, si intitola Bye Bye il nuovo album in uscita il 16 febbraio 2018

La tempesta dopo il Festival di Sanremo. Con un post sui vari profili social, Annalisa ha annunciato il suo nuovo album di inediti. “Bye Bye” uscirà il 16 febbraio 2018 con una produzione artistica d’eccezione, quella di Michele Canova.

Una nuova veste per l’artista savonese, fatta di temi inesplorati e sonorità completamente nuove. Un addio che sa poco di arrivederci a quanto fatto e vissuto finora – come leggiamo dalle didascalie su Facebook e Instagram – e una nuova Annalisa, lontana da quell’icona alla quale eravamo ormai abituati. Sarà il disco della maturità? Non possiamo ancora dirlo, ma una prima traccia di cambiamento era stata già solcata con “Se avessi un cuore”, non recepita a pieno però dal pubblico.

Con Canova, il produttore dei “big” per intenderci, l’intento è quello di completare la metamorfosi, abbandonando così sound e melodie che tendono la mano all’intimità dell’artista per sposare un’impostazione internazionale, destinata a ogni tipo di palcoscenico. I primi sintomi di novità sono arrivati con “Direzione la vita”, primo singolo estratto che ha esordito al n. 1 di iTunes arrivando al Disco d’Oro.

Il disco arriva una settimana dopo la conclusione del Festival di Sanremo, dove Annalisa sarà in gara con “Il mondo prima di te”. Dopo il quarto posto conquistato con “Una finestra tra le stelle” del 2015 e l’undicesima posizione de “Il diluvio universale” dell’anno successivo sarà ancora Ariston per una delle voci più belle della nostra musica, alla sua quarta partecipazione in carriera.

Due le anteprime live per il nuovo disco: il 14 maggio all’Alcatraz di Milano ed il 16 maggio all’Atlantico Live di Roma, Annalisa presenterà il suo “Bye Bye Live”. Prevendite online da oggi su TicketOne.it, mentre dal 26 gennaio i biglietti saranno disponibili presso i punti vendita abituali. Nuovo progetto discografico per Annalisa, pronta a salutare la sua vecchia musica per dare un tocco di novità alla sua carriera, sempre più decisa a guardare oltreoceano per cercare l’ispirazione più grande.

