Il solito articolo sugli anniversari e le ricorrenze da celebrare nel 2021

Se ci avete fatto caso, negli ultimi anni la celebrazione delle ricorrenze (compleanni di artisti, anniversari di album, concerti etc) è diventata parte integrante dei piani editoriali di testate, webzine e blog che parlano di musica.

Non era difficile immaginare come questa tendenza potesse diventare una delle poche risorse per chi ancora cerchi di fare informazione rivolta a un pubblico che va per (e spesso oltre) i 30, e che non si cibi “soltanto” con feed di tizie in costume, trash e hip hop su Instagram.

A inizio anno la tradizione esige il recap degli appuntamenti più importanti che ci aspettano. Gli anniversari tondi (decennali, ventennali etc) sono quelli più quotati, ma da tempo oramai si va comodi anche su “15/25 anni da…”, tanto tutto fa brodo e magari muove qualche condivisione social in più.

Di base il desiderio di parlare di qualcosa capitato tempo addietro si fa sempre maggiore nel momento in cui, chi ne parla, ha vissuto in prima persone determinati avvenimenti. E considerando che siamo nel 2021, la possibilità che anche la celebrazione di una release trentennale coinvolga lo scrittore di turno, è certamente elevata. Ne parlavo (in modo poco lucido come sempre e in pigiama) anche qui qualche tempo fa.

Il non voler regalare troppi spunti in giro comunque ha sempre spinto MA (anche durante la mia assenza forzata) a non allungare il brodo degli anniversari, specialmente nei riassunti di gennaio. Ecco di seguito una minuscola selezione di alcune release (estratte dal nostro calderone di Musicologia) che andrebbero celebrate nei prossimi mesi. E no, non credo sia il caso di segnalare che “Nevermind”, “Use Your Illusion”, “Ten”, il “Black Album”, “BSSM” e via dicendo fanno 30 anni nel 2021 perché credo lo sappiano anche i muri.

50 anni fa…

1971 – Can – Tago Mago

1971 – Fabrizio De André – Non al denaro, non all’amore né al cielo

1971 – Hawkwind – In Search Of Space

1971 – Lucio Dalla – Storie di casa mia

1971 – Sly And The Family Stone – There’s A Riot Goin’ On

…

40 anni fa…

1981 – Einstürzende Neubauten – Kollaps

1981 – Franco Battiato – La voce del padrone

1981 – Grandmaster Flash & The Furious Five – The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel

1981 – Iron Maiden – Killers

1981 – The Human League – Dare

…

30 anni fa…

1991 – Collettivo Uniti Contro La Guerra – Baghdad 1.9.9.1.

1991 – Dark Angel – Time Does Not Heal

1991 – Death – Human

1991 – Ice Cube – Death Certificate

1991 – Kyuss – Wretched

…

25 anni fa…

1996 – Colle der Fomento – Odio Pieno

1996 – Gianluca Grignani – La fabbrica di plastica

1996 – Matchbox Twenty – Yourself or Someone Like You

1996 – Stratovarius – Episode

1996 – Tupac – All Eyez on Me

…

20 anni fa…

2001 – Daft Punk – Discovery

2001 – Destiny’s Child – Survivor

2001 – Muse – Origin of Symmetry

2001 – Slipknot – Iowa

2001 – Tool – Lateralus

…

10 anni fa…

2011 – Adele – 21

2011 – Foo Fighters – Wasting Light

2011 – Lady Gaga – Born This Way

2011 – Salmo – The Island Chainsaw Massacre

2011 – The Black Keys – El Camino

…

