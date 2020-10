Il Sogno della Crisalide, in ANTEPRIMA il nuovo video del singolo Migliori di Così?

“Migliori di così?” è il nuovo singolo di Il Sogno della Crisalide, disponibile da l 2 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano scritto in pieno lockdown, con l’obiettivo di tradurre in chiave pop i sentimenti più torbidi suscitati dalla pandemia.

Un’operazione brillante e non scontata, che pone al centro di una piccola indagine umana un’unica, fondamentale domanda: spinto alla paura, l’uomo è capace di compiere il salto evolutivo di cui avrebbe bisogno?

Il brano, scritto da Vladimiro Modolo e registrato in estate, vede la produzione artistica di Matteo Gabbianelli (Kutso).

Vladimiro Modolo de Il Sogno Della Crisalide parla del video di “Migliori di così?”



“Il videoclip del brano “Migliori di così?” gioca sul paradosso generatosi durante l’ultimo lockdown.

Uomini e donne al chiuso delle loro case di cemento, immobili, in un forzato distacco dalla natura e dal mondo, con i soli strumenti tecnologici per sopravvivere al difficile momento.

E mentre il dominio dell’uomo sul mondo si ferma, la natura riprende i suoi spazi, in una forma nuova di coesistenza senza regole e confini.

La rappresentazione concettuale di un paradosso, incarnata dalla vita sedentaria di una coppia uomo-donna racchiusa nella comodità di un divano, tra gesti ripetitivi, angosce innaturali, abitudini riadattate e una socialità multimediale più attiva e dinamica dei rapporti fisici con chi ci stava accanto.

Un paradosso all’interno di un contesto già di suo paradossale.

E poi la natura, che riprende i suoi spazi, invadendo metaforicamente la casa della coppia, a simboleggiare al contempo, sia il desiderio di stare all’aperto, correre, respirare e stare a contatto con la natura, che il ritmo frenetico e dissociato della normale quotidianità abbiamo sempre dato, forse, troppo per scontato.

Il finale allegorico rappresenta un invito a “spogliarci” di quelle barriere mentali e sociali che ci hanno chiusi nel cemento, allontanandoci sempre più dal legame con la natura e con la nostra essenza di essere umani. Un invito a riconsiderare il mondo e noi come parte di esso per tornare, o reinventarci, migliori di così.”

Il Sogno della Crisalide nasce nel 2012 da un’idea di Vladimiro Modolo, autore di musiche e testi. Il nome del progetto deriva da una nota rivista di cultura e psicologia chiamata “Il sogno della farfalla“, crisalide indica uno sviluppo e un’evoluzione continua.

Nel 2013 partecipa al concorso Hit Mania Awards superando le selezioni e pubblicando i brani “Immobile” e “Nelle mie lacrime” all’interno della compilation di “Hit Mania next 2014”

Nel febbraio 2014 pubblica il suo primo EP autoprodotto intitolato “Vie d’uscita“, contenente 5 brani.

Ha all’attivo diversi live in diversi locali di a Roma. Ha suonato in apertura a artisti come Stefano Rampoldi (Edda), Lorenzo Lambiase, Modì, Non Voglio che Clara e I sei ottavi.

L’11 settembre 2015, esce, in anteprima su repubblica.it, il secondo singolo intitolato “Colpa della fame” e ispirato alla vicenda della morte del giovane geometra romano Stefano Cucchi, con cui vince pochi mesi dopo il premio nazionale Augusto Daolio come miglior testo.

Partecipa ai primi tre “Memorial Stefano Cucchi” condividendo il palco con artisti come Giancane, Il Muro del Canto e Mannarino.

Il 22 marzo 2017 è uscito il primo disco intitolato “Vie d’uscita“, preceduto dall’omonimo singolo.

Nel 2018 fonda, insieme ad amici musicisti l’etichetta indipendente “Oltre le mura Records“.

Nei giorni della quarantena per l’emergenza Covid-19 crea il gruppo #iosuonoacasa, che in meno di un mese conta quasi 5000 iscritti, e organizza più di 70 live streaming coinvolgendo alla scena indipendente romana e italiana.

_______________________________________________________________________________

CREDITS “MIGLIORI DI COSÌ?”

Singolo prodotto da Matteo Gabbianelli (KUTSO)

Promozione youtube: Exploding Bands https://www.explodingbands.it/

Ufficio stampa: Purr Press (Agnese Ermacora)

Label: Oltre le mura Records

“Migliori di così?” (© SOUNDREEF Vladimiro Modolo) scritto da Vladimiro Modolo con la collaborazione di Alberto Poli

Voce: Vladimiro Modolo

Seconda voce e cori Matteo Gabbianelli

Basso: Valerio Mancini

Synth, batteria, suoni ed effetti Matteo Gabbianelli

Registrazione e master Matteo Gabbianelli presso www.kutsonoisehome.com

Videoclip:

Regia, riprese e montaggio Midria: www.midria.it

Location: ODI

Attori: Vladimiro Modolo, Claudia Fratarcangeli

Ringraziamenti speciali:

Irene Trapani (supporto logistico, emotivo ed attoriale)

Efren Madlangbayan e Simonetta Gallinella (fornitura piante per scenografia)

Carlo Germoni (trasporto scenografia)

Comments

comments