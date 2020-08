Skelets On Me, in anteprima il nuovo video del singolo My Heart Is A Jungle, quattro minuti di di viaggio ipnotico nella propria giungla interiore

“Dancing to quiet chaos” (ballando nel caos calmo) è l’immagine da cui sono partiti Valentina Giani e Francesco Puccinelli, in arte Skelets On Me, per la scrittura di “My Heart Is A Jungle” il singolo che da il titolo al loro nuovo lavoro discografico.

Un brano dream pop ipnotico, dal sound internazionale, dove un’elegante linea di basso diventa il cavo d’acciaio a cui si agganciano parole e sospiri della voce cantante. E non solo. Ci si aggrappa anche il cuore dell’ascoltatore, stupito nell’attraversare in poco meno di 4 minuti la propria jungla interiore.

“My heart is a jungle / quite a lot to handle / I’ll make sure / to keep you inside”

“Il mio cuore è una jungla / abbastanza calma da terla sotto controllo/ lo farò di sicuro / ti terrò dentro”

Come recitassero un mantra, gli Skelets On Me danno voce al desiderio di ristabilire un contatto, anche quando i sentimenti e le sensazioni sono confusi e contrastanti, parlano del desiderio di ritrovare un ordine.

Per quanto riguarda la parte musicale, rispetto a “They Come / They Go” del 2017, prende spazio l’elettronica, ci sono meno chitarre, “più Juno” e la voce acquista umidità, collocandosi in una dimensione onirica che rimane sospesa tra sogno e sublime allucinazione.

“My Heart Is A Jungle” è stato prodotto e mixato da Rene Mühlberger, musicista e produttore molto attivo in Germania ed Austria (Clueso, Pressyes, Velojet), agli YES Studios di Vienna.

VALENTINA GIANI PARLA DI “MY HEART IS A JUNGLE”

Alle volte penso anche che le cose ci sembrano più complicate di quello che sono per davvero. Alla fine, mi ritrovo sempre davanti allo stesso dilemma: ho veramente bisogno di organizzare razionalmente quello che ci passa per il cuore, oppure è nella confusione che trovo il modo di spingermi più in là, di andare avanti?”.

Io e Francesco Puccinelli abbiamo scritto le prime parti delle canzoni a distanza, vivendo ora in città diverse. Poi ci siamo trovati a Praga e ci siamo chiusi in sala prove, e sono venuti fuori quattro pezzi in quattro giorni! Avevamo già deciso di usare pads Roland invece della batteria acustica, e parti di synth come strumento principale invece delle chitarre. Poi abbiamo portato tutto a Vienna, per registrare insieme a Rene Mühlberger, e anche in questo caso il lavoro è stato parecchio diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. Con la sua esperienza ci ha insegnato un sacco di cose e ci ha aiutato a ottenere questo suono che ci piace tanto. Lui è un artista e produttore che collabora con varie band conosciute in Germania ed Austria (Clueso, Pressyes, Velojet), è pieno di entusiasmo nello sperimentare sempre nuove soluzioni, registrare le ritmiche su nastro, trovare il synth vintage giusto e persino spingerci a riarrangiare completamente alcune nostre parti.

Abbiamo scritto My Heart is a Jungle per quei momenti in cui tutto è un po’ incerto e caotico, ma va bene così. Hai presente quella musica che ti accompagna quando cammini per non pensare, quando non sai che fare ma non te ne frega niente? Questa è la musica che fa da sottofondo. E poi c’è Zara che balla come un cuore pulsante, per ricordarti che alla fine se hai quello andrà tutto bene. In fin dei conti è bello perdersi nella propria giungla!

CREDITI DEL SINGOLO

Valentina Giani – voce, chitarra

Francesco Puccinelli – voce, chitarra, Juno 106, batteria

Francesco Candura – basso, Juno 106, percussioni

Rene Mühlberger – batteria, percussioni

Prodotto e mixato da Rene Mühlberger agli YES Studios (Vienna)

Master di Alessandro Paderno

Artwork di Francesco Puccinelli

Regia video di Monika Golaszewska

TESTO

My heart is a jungle

quite a lot to handle

I’ll make sure

to keep you inside

No more drives in the night

no more holding tight

you’re not in sight

I’ll leave you behind

My heart is a jungle

nothing left of you

Your touch is still missing

Is it a real need

Nothing left for me

I wish you’d known I was waiting for you

(I’ll) let you go…

Comments

comments