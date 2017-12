X Factor 2017, le anticipazioni della finale

Mancano sempre meno ore all’inizio della finale dell’undicesima edizione di X Factor. Domani sera infatti, in diretta su Sky Uno e TV8 a partire dalle 20:25 (Ante Factor), i Maneskin, Enrico Nigiotti, Samuel Storm e Lorenzo Licitra saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Milano per contendersi la vittoria.

Come ogni anno la finale sarà impreziosita da grandi ospiti. Sul palco si esibiranno, oltre al già annunciato e attesissimo Ed Sheeran, Tiziano Ferro e i Soul System. I finalisti, inoltre, duetteranno con James Arthur. La prima manche vedrà i concorrenti esibirsi con il cantautore inglese (vincitore nel 2012 di X Factor UK). Al termine della suddetta, i finalisti rimarranno in 3 per affrontare la seconda manche che sarà un medley dei migliori brani del loro percorso a X Factor. Il testa a testa, che decreterà il vincitore e il nome di colui si aggiudicherà il contratto discografico con Sony Music, avverrà sulle note degli inediti.

L’undicesima edizione di X Factor Italia ha fatto registrare dei grandi numeri in termini di ascolti. Le puntate live hanno segnato un nuovo record con una media di oltre 1 milione 323 mila spettatori ogni giovedì sera. Un trend in crescita confermato anche dai dati di visione nei sette giorni: una media vicina ai 2 milioni e 100 mila spettatori medi con una crescita del +7% rispetto allo scorso anno.

