Diritto d’autore, l’Antitrust indaga sulla SIAE: ostacola la concorrenza?

La notizia è di quelle da analizzare nei minimi dettagli, perché in campo c’è il diritto d’autore e la sua tutela. Il 12 aprile 2017 gli ispettori dell’Antitrust, l’autorità garante della concorrenza di mercato in Italia, hanno ufficialmente avviato un’istruttoria sulla SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori che si occupa di garantire il rispetto del diritto d’autore in regime pressoché monopolistico, e su Assomusica, entrando nelle sedi romane centrali delle due società. L’accusa è quella di ostacolare la normale concorrenza in termini di mercato sul diritto d’autore.

Sul sito ufficiale dell’Antitrust, oltre alla documentazione dell’avvio dell’istruttoria, si legge un comunicato stringato ma efficace che vi riportiamo nelle parti fondamentali:

L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti di SIAE per accertare eventuali condotte abusive ai sensi dell’art. 102 TFUE nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d’autore. Il procedimento è stato avviato a seguito delle segnalazioni di alcune imprese che offrono in Italia servizi innovativi alternativi a quelli del monopolista nazionale, al fine di verificare se le condotte di SIAE abbiano l’effetto di escludere ogni concorrenza dai mercati oggetto di indagine, ostacolando le attività degli operatori nuovi entranti e riducendo così anche la libertà degli stessi autori ed editori di scegliere a quale collecting associarsi o richiedere servizi, anche solo di carattere “accessorio” a quelli di intermediazione del copyright.

Le imprese che hanno denunciato ripetutamente il comportamento monopolistico di SIAE sono le note Soundreef (della cui scuderia fa parte Fedez) e Patamu (gestito da Innovaetica), che hanno proposto e continuano a proporre alternative alla riscossione e gestione dei diritti d’autore.

SIAE ha sempre contrastato l’ingresso di nuove aziende nel mercato, cercando di arroccarsi in una posizione di monopolio che lo Stato Italiano ha comunque riconosciuto sin dal 1941, anno della fondazione della Società, e ha ribadito anche a marzo 2017 recependo la direttiva europea Barnier sui diritti d’autore, come riporta Repubblica. Direttiva che però, a detta della concorrenza, non tutelerebbe il monopolio di SIAE.

Alcuni autori, accusa Innovaetica dalle pagine del Fatto Quotidiano, avrebbero subito minacce di verifiche fiscali da parte di SIAE, che ha impedito così l’autoriscossione dei diritti maturati.

L’accusa, in buona sostanza, è che SIAE abbia approfittato del suo monopolio garantito per minacciare e fare pressioni sui gestori di esercizi commerciali e locali, vantando il diritto di riscuotere anche le royalties su artisti stranieri al di fuori dell’esclusiva. C’è da perdersi anche solo a spiegarlo, ma è più semplice di quanto si creda: il comportamento della SIAE mira a ledere innanzitutto gli autori ed editori che scelgono le alternative al monopolio, e li ostacolerebbe per non perdere profitti.

Anche Assomusica è nel mirino di Antitrust per la sua “strategia escludente” nei confronti di altri operatori: spinge quindi il proprio rapporto diretto con SIAE e non stringe accordi con le altre “collecting” per privilegiare il monopolio.

L’istruttoria ha, inoltre, lo scopo di accertare se l’associazione degli organizzatori di concerti di musica dal vivo, ASSOMUSICA, abbia posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’art. 101 TFUE, tramite l’adozione di linee guida che indicano alle imprese associate di non stipulare accordi di licenza, né corrispondere compensi a società di gestione concorrenti di SIAE.

Questa è la cronaca della storia brevemente riassunta, ma ci sono delle domande notevoli: qualora l’Antitrust trovasse gli estremi per multare la SIAE per “ostacolo alla concorrenza”, dopo essere già intervenuta pesantemente con una multa di 1,7 milioni di euro a Ticketone e ad alcuni siti di secondary ticketing, cosa succederebbe alla società? Il regime di monopolio SIAE è sì garantito dallo Stato ma non è detto che il Garante, dopo questo intervento, non spinga il Governo a modificare la normativa per liberalizzare la tutela del diritto d’autore come molti artisti, editori e autori chiedono da anni.

