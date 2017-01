Antonello Venditti tour 2017, un concerto speciale per la festa della donna

Antonello Venditti si prepara a una data d’eccezione, il prossimo 8 marzo: il 2017 vedrà il cantante esibirsi in occasione della Giornata internazionale della donna, al Palalottomatica di Roma. “Viva le donne“, così non poteva che intitolarsi l’evento, vera e propria antologia emozionale di Venditti che con brani come “Sora Rosa” e “Cosa avevi in mente” celebrerà insieme al pubblico il mondo femminile, tra forze e fragilità, con uno sguardo rivolto ai tanti traguardi raggiunti e uno a quelli ancora da raggiungere.

Una celebrazione su più fronti, perché lo stesso giorno il Antonello Venditti compirà 68 anni, 48 dei quali passati dietro al microfono.

Antonello Venditti tour 2017

8 marzo 2017 – Roma

Palalottomatica

Inizio concerto ore 21

Prezzo biglietti:

Platea Numerata Intero € 69,00

Tribuna Numerata Intero € 60,00

Tribuna Laterale Numerata Intero € 55,00

Tribuna Laterale Visibilità Laterale Numerato Intero € 50,00

Tribuna Laterale Visibilità Limitata Intero € 40,00

Terzo Anello Centrale Numerato Intero € 40,00

Terzo Anello Laterale Numerato Intero € 35,00

Terzo Anello Laterale Visibilità Laterale Intero € 30,00

Terzo Anello Laterale Visibilità Limitata Numerato Intero € 30,00

I biglietti sono in vendita su TicketOne.