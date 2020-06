Any Other – Four Covers

Il 5 giugno 2020 è uscito su Bandcamp il nuovo EP “Four Covers” di Any Other. Il progetto nasce per sostenere la comunità transgender negli USA, nello specifico il ricavato verrà devoluto all’Emergency Release Fund che si occupa di pagare le cauzioni per le persone che vengono arrestate e in attesa di giudizio.

Per l’occasione, Adele Nigro ha deciso di riarrangiare dando una forma molto personale a pezzi che non hanno bisogno di commenti, e che hanno segnato la vita e la carriera professionale della giovane artista.

Four Covers, la tracklist dell’EP

Jon Brion – Eternal Sunshine of the SpotlessMind

Björk – Cocoon

Beck – Lost Cause

Frank Ocean – White Ferrari

Four Covers by Any Other

Comments

comments