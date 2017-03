Apolide Festival, l’edizione 2017 dal 27 al 30 luglio

Puntuale come i mandarini a Natale, torna il festival Apolide. L’evento che da quattordici anni anima il territorio piemontese riconferma la sua presenza in pianta stabile presso l’Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè, occupando il calendario estivo dal 27 al 30 luglio 2017.

“A Walk on the Wild Side” è lo slogan che torna ad accompagnare il festival nel suo quattordicesimo compleanno, il quarto celebrato tra i verdissimi boschi di Vialfrè, il luogo che ha fatto di Apolide una vera e propria immersione nel lato selvaggio del Festival.

Chi non sta più nella pelle può già acquistare il proprio biglietto: la vendita degli abbonamenti in formula Early Bird a prezzo ridotto è stata ufficialmente aperta il primo di marzo. La novità di quest’anno è l’introduzione di una formula dedicata alle famiglie: l’abbonamento family comprende un carnet di due abbonamenti pensato ad hoc per nuclei famigliari fino a 4 figli (minori di 12 anni) e offre la possibilità di usufruire di servizi dedicati e di un posto tenda nella nuova area del Family Camp.

Ancora nessun indizio sulla programmazione di Apolide che negli ultimi anni ha visto i propri palchi aprirsi al panorama internazionale con artisti come SKIP&DIE, Jain, Heymoonshaker e Andy Butler (Hercules and Love Affair) uniti ai grandi nomi del panorama rock indipendente italiano.

Nell’attesa di scoprire i primi nomi, l’invito è sempre lo stesso: #prendiferie, luglio è vicino.

I biglietti sono acquistabili su Mailticket.

