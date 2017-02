Aquadrop, si intitola “Dance Along” il nuovo singolo

Uno degli artisti da tenere d’occhio in questo inizio di 2017 è Aquadrop, pseudonimo dell’italianissimo Aron Airaghi, che venerdì 24 febbraio ha pubblicato per Doner Music/Do It Yourself il suo nuovo singolo intitolato “Dance Along“.

Il brano, già inserito nella playlist New Music Friday Italia di Spotify, segna il ritorno sulle scene del producer milanese che ha saputo conquistare la stima di Skrillex, Steve Aoki e Diplo che ne hanno suonato i brani nei loro set.

Il mondo musicale di Aquadrop è legato soprattutto alla trap, genere a cavallo tra hip hop e elettronica, grazie alle numerose collaborazioni con Big Fish. Dopo aver confezionato una colonna sonora per la serie tv Skins (MTV America) e aver curato il sound design per alcuni brand internazionali, Aquadrop si è esibito in tutta Europa accanto ad artisti del calibro di Dillon Francis, Benga e Artwork.

