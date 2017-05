Arcane Roots, nuovo disco e una data in Italia a settembre

Gli Arcane Roots hanno annunciato un concerto al Legend Club di Milano previsto per il prossimo 30 settembre 2017 all’interno della programmazione del “Rock In Park”.

La band sarà così di nuovo on the road in occasione del nuovo album “Melancholia Hymns”, in uscita il 15 settembre. “Matter”, primo singolo del nuovo disco, ha debuttato ieri, domenica 21 maggio, sui canali inglesi di BBC Radio One.

Nati nel 2009 a Londra, la band debutta nel 2011 con il mini-album ‘Left Fire’, per poi presentare al pubblico nel 2013 il primo vero lavoro in studio dal titolo ‘Blood & Chemistry’. Lo stile degli Arcane Roots è duale per i suoi rimandi al progressive rock classico, insieme ad elementi alternativi ed innovativi. La band rievoca il passato costruendo allo stesso tempo le basi per il futuro musicale anglosassone ed europeo.

Arcane Roots tour 2017

30 settembre 2017, Rock in Park – Legend Club, Milano.

Prezzo biglietti:

Ingresso in cassa 20,00 €

Ingresso in prevendita 16,00€ + d.d.p.

Prevendite disponibili a partire da mercoledì 24 maggio sui circuiti Sony/Townsend.

Prevendite disponibili a partire da giovedì 25 maggio alle ore 10.00 sul circuito Songkick.

Prevendite disponibili a partire da venerdì 26 maggio alle ore 10.00 sui circuiti Ticketone e Mailticket.

