Arch Enemy, annunciata una data a gennaio

Unica data italiana per gli Arch Enemy, che porteranno la loro energia live per la prima volta a Milano il 17 gennaio 2018. La band promuoverà il nuovo atteso album, “Will To Power“, in uscita il prossimo 8 settembre, di cui abbiamo già avuto un gustoso assaggio grazie al primo singolo estratto, “The World Is Yours”. Per l’occasione la band capostipite del melodic death metal sarà accompagnata da tre ospiti d’eccezione, ovvero Wintersun, Tribulation e Jinjer.

L’ultima fatica in studio della formazione capitanata da Alissa White-Gluz si intitola “War Eternal” e risale al 2014. Il disco ha segnato un nuovo capitolo in casa Arch Enemy, grazie appunto all’ingresso della vocalist in line-up, a seguito del ritiro della precedente frontwoman Angela Gossow, rimasta comunque dietro le quinte della band con il ruolo di business manager.

Indubbiamente i concerti della formazione fondata dai fratelli Amott sono sempre stati caratterizzati da una potenza di fuoco invidiabile. Un’ottima testimonianza di questo fatto è il live album, accompagnato anche da un DVD, “As the Stages Burn!”, registrato durante la performance degli Arch Enemy al Wacken 2016 e pubblicato lo scorso 31 marzo: “Lo show si sviluppa in un crescendo adrenalinico, fluido ed estremamente coinvolgente: più di un’ora di metal live di grandissima fattura. I brani sono noti, eppure assumono un tono nuovo, impreziosito dalla passione che solo un’esibizione dal vivo può trasmettere“.

Arch Enemy tour 2018

Mercoledì 17 gennaio 2018

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Apertura porte: ore 17.30

Inizio concerti: ore 18.10

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11.00 del 2 agosto.

Comments

comments