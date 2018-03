Arctic Monkeys tour 2018, due concerti in Italia a Roma e Milano

Il ritorno degli Arctic Monkeys era attesissimo e la conferma è appena arrivata. La band di Alex Turner sarà in Italia tra maggio e giugno per due concerti: il primo appuntamento è fissato per il 26 maggio 2018 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre il secondo show è in programma il 4 giugno 2018 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per i concerti saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 9 marzo 2018 sui principali canali di vendita autorizzati, e per arginare il fenomeno del secondary ticketing i tagliandi saranno nominali. Il promoter informa infatti che l’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido. In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone che lo accompagneranno.

Il tour europeo degli Arctic Monkeys partirà il 22 maggio 2018 da Berlino e proseguirà fino al 14 agosto con la partecipazione allo Sziget Festival in Ungheria.

