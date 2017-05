Ariana Grande, protagonista di un concerto in tributo alle vittime di Manchester

Ariana Grande è tra gli ospiti speciali di “One Love Manchester”, un concerto evento in omaggio alle 22 vittime dell’attentato di Manchester, avvenuto lo scorso 22 maggio al termine del concerto dell’artista statunitense. Alla Grande, che è tra le fautrici di questo evento benefico, si aggiungono anche altri artisti di spessore internazionale come Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Take That, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan degli One Direction e Pharrell Williams, in un tabellone che potrebbe ampliarsi nel corso delle prossime ore. Il concerto è in programma allo stadio Old Trafford domenica 4 giugno e, secondo gli organizzatori, l’affluenza dovrebbe attestarsi sulle 50000 persone. Il ricavato atteso, inoltre, sarebbe pari a circa 2 milioni di sterline.

I biglietti per l’evento saranno disponibili da giovedì (ore 10 italiane) sul sito Ticketmaster; per coloro che hanno presenziato al concerto alla Manchester Arena dello scorso 22 maggio, la stessa Grande si è impegnata ad offrire loro ingressi gratuiti. Tutto il ricavato verrà devoluto al fondo d’emergenza We Love Manchester, gestito dalla Croce Rossa britannica e dalla municipalità di Manchester.

Con questo evento Ariana Grande mette in atto la promessa, fatta a poche ore dalla tragedia della scorsa settimana, di tornare a Manchester per dare un segnale positivo ai suoi fan. Il Dangerous Woman Tour, che sarebbe passato anche per l’Italia a giugno, è attualmente sospeso.

Il concerto, la cui durata dovrebbe aggirarsi sulle tre ore, verrà trasmesso in diretta da BBC Radio e da Capital Radio.

News in aggiornamento.

