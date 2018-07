God Is A Woman – Ariana Grande

Toglietevi dalla testa “Una Settimana da Dio”, con Morgan Freeman nei panni dell’Altissimo. Per Ariana la verità è un’altra, e guai a non crederle.

Faccio quello che voglio – Rovazzi

Rovazzi è un genio. Non sarà un cantante, ma il videoclip di “Faccio quello che voglio” va di gran lunga oltre le aspettative che nutrivamo nei confronti di un talentuosissimo videomaker. Altro che Pirlo, Rovazzi in cabina di regia.

Eastside – Benny Blanco, Halsey, Khalid

Senza Benny la musica non sarebbe la stessa, nel caso in cui non lo conosceste, andate a dare un’occhiata al suo curriculum. Sul pezzo duettano Halsey e l’American Teen.

Jumpsuit – Twenty One Pilots

Con un intro quasi da Three Days Grace, ed uno sviluppo che ricorda i Thirty Seconds to Mars, tornano i Twenty One Pilots.

A Little More – Alessia Cara

Cara Alessia, non dico sempre, ma fatti viva più spesso. A little more, a little bit more.

Vuoi una mano? – Rkomi

È arrivato Ossigeno, il nuovo progetto di Rkomi: un EP ed un libro che definisce “una raccolta di pensieri e fotografie“.

Shadowboxer – Good Charlotte

In attesa di Generation Rx, in arrivo a settembre, i Good Charlotte presentano Shadowboxer. Da non disdegnare.

GET IT – The Black Eyed Peas

Li avevate persi di vista? Avete fatto bene.

Summertime Magic – Childish Gambino

Dopo This Is America, era prevedibile una mossa meno impegnata ed impegnativa: eccola qui.

In The Name Of Love – Jacob Banks

Chiudiamo con una voce, e che voce. Il pezzo è tratto dal sequel di “The Equalizer”, il film con Denzel Washington che, in Italia, uscirà a settembre.

