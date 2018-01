Asking Alexandria tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Gli Asking Alexandria torneranno in Italia per una data il prossimo 6 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (MI), nel contesto dell’Infest 2018. La band inglese è il primo headliner ad essere annunciato all’interno della line-up del festival alternative e metalcore, che si svolgerà, come di consueto, il 5 e il 6 giugno presso la location alle porte di Milano. Il cartellone si arricchirà di nuove conferme e ulteriori dettagli durante le prossime settimane.

Gli Asking Alexandria, freschi del rientro in formazione del frontman originario Danny Worsnop, proporranno dal vivo quindi anche in Italia il loro ultimo omonimo lavoro, oltre ai successi che hanno contribuito a renderli un nome di spicco nel loro genere fin dal 2008.

Asking Alexandria tour 2018

6 giugno 2018

Infest 2018 – Circolo Magnolia, Milano

