Ecco l’elenco dei concerti rinviati al 2021

Assomusica ha comunicato ufficialmente il rinvio dei grandi eventi previsti nel 2020 al 2021.

Il messaggio degli organizzatori, in ordine alfabetico Comcerto, D’Alessandro e Galli, Daze, Friends and Partners, Live Nation, Magellano Concerti, Vertigo e Vivo Concerti, recita: “I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà”.

Di seguito l’elenco degli artisti e dei festival previsti in cartellone rinviati al 2021 sui quali verranno forniti prossimamente dettagli da ogni singolo organizzatore:

ARTISTI:

Anderson .Paak – dalessandroegalli.com

Afterhours – vertigo.co.it

Aiello – vivoconcerti.com

Phil Anselmo – vertigo.co.it

Bad Religion – vertigo.co.it

Devendra Banhart – vivoconcerti.com

Biagio Antonacci – friendsandpartners.it

Claudio Baglioni – friendsandpartners.it

Beck – dalessandroegalli.com

Benji e Fede – vivoconcerti.com

Jehnny Beth – comcerto.it

Mario Biondi – friendsandpartners.it

Black Pumas – comcerto.it

James Blunt – livenation.it

Andrea Bocelli – friendsandpartners.it e andreabocelli.com

Enrico Brignano – vivoconcerti.com

Brunori SAS – vivoconcerti.com

Camila Cabello – livenation.it

Nick Cave – dalessandroegalli.com

Eric Clapton – dalessandroegalli.com

Coma_Cose – vertigo.co.it

Cesare Cremonini – livenation.it

Francesco De Gregori – friendsandpartners.it

Lana Del Rey – livenation.it

Deep Purple – vertigo.co.it

Dido – livenation.it

Celine Dion – dalessandroegalli.com

Dope Lemon – comcerto.it

Billie Eilish – livenation.it

Emma – friendsandpartners.it

Niccolò Fabi – magellanoconcerti.it

Faith No More – livenation.it

Fasma – vivoconcerti.com

Tiziano Ferro – livenation.it

Foals – livenation.it

Fontaines DC – comcerto.it

Gemitaiz & Madman – magellanoconcerti.it

Conan Gray – vivoconcerti.com

Green Day – livenation.it

Guano Apes – vertigo.co.it

Ben Harper – dalessandroegalli.com

Helloween – vertigo.co.it

Rocco Hunt – friendsandpartners.it

Il Volo – friendsandpartners.it

Iron Maiden – vertigo.co.it

J-Ax – vivoconcerti.com

Katatonia – vertigo.co.it

King Gizzard and the Lizard Wizard – comcerto.it

King Krule – comcerto.it

Kiss – livenation.it

Michael Kiwanuka – livenation.it

Lenny Kravitz – dalessandroegalli.com

Mark Lanegan Band – livenation.it

Ligabue – friendsandpartners.it

LP – dalessandroegalli.com

Machine Gun Kelly – livenation.it

Mahmood – friendsandpartners.it

Maluma – dalessandroegalli.com

Fiorella Mannoia – friendsandpartners.it

Marlene Kuntz – vertigo.co.it

Marracash – friendsandpartners.it

Marco Masini – friendsandpartners.it

Nick Mason – dalessandroegalli.com

Francesca Michielin – vivoconcerti.com

Modà – friendsandpartners.it

My Chemical Romance – vertigo.co.it

Gianna Nannini – friendsandpartners.it

Negrita – vertigo.co.it

Nek – friendsandpartners.it

Notre Dame de Paris – vivoconcerti.com

Pearl Jam – livenation.it

Piero Pelù – friendsandpartners.it

Willie Peyote – magellanoconcerti.it

Max Pezzali – vivoconcerti.com

Placebo – livenation.it

Rammstein – vertigo.co.it

Salmo – vivoconcerti.com

Joe Satriani – vivoconcerti.com

DJ Shadow – vivoconcerti.com

Simple Minds – livenation.it

Yusuf Cat Stevens – dalessandroegalli.com

Subsonica – vertigo.co.it

Testament – vertigo.co.it

The Chemical Brothers – vertigo.co.it

The Killers – livenation.it

The Lumineers – comcerto.it

The Struts – livenation.it

Tove Lo – vivoconcerti.com

Louis Tomlinson – livenation.it

Tones and I – comcerto.it

Totem – Cirque du Soleil – vivoconcerti.com

Ultimo – vivoconcerti.com

Una. Nessuna. Centomila (Mannoia, Emma, Amoroso, Giorgia, Elisa, Nannini, Pausini) – friendsandpartners.it

Alberto Urso – friendsandpartners.it

Vasco – livenation.it

Venditti & De Gregori – friendsandpartners.it

Volbeat – livenation.it

Tom Walker – comcerto.it

Steven Wilson – vertigo.co.it

Woodkid – comcerto.it

Thom Yorke – livenation.it

Zucchero – friendsandpartners.it

FESTIVAL:

Bologna Sonic Park – vertigo.co.it

Collisioni – collisioni.it

Firenze Rocks – firenzerocks.it

I-Days – idays.it

Lucca Summer Festival – luccasummerfestival.it

Milano Summer Festival – milanosummerfestival.it

Pistoia Blues – pistoiablues.com

Rock In Roma – rockinroma.com

Rock The Castle – vertigo.co.it

Roma Summer Fest – auditorium.com

So 90’s Festival – vivoconcerti.com

Spilla – spillafestival.it

Stupinigi Sonic Park – vertigo.co.it

Umbria Jazz – umbriajazz.it

Unaltrofestival – unaltrofestival.it

