Astro Festival 2017, al Circolo Magnolia con Moderat e Gold Panda

Dopo la prima edizione Astro Festival continua anche in questo 2017, ma cambia location: da Ferrara ci si sposta a Milano, al Circolo Magnolia: appuntamento al prossimo 24 giugno. Nonostante il cambio, resta intatta l’attitudine, con degli act che giocano un ruolo assolutamente decisivo nel disegnare le traiettorie del suono contemporaneo più avanzato, personale e riconoscibile nell’estetica della musica elettronica internazionale.

Headliner della serata saranno i Moderat, progetto congiunto di Apparat e dei Modeselektor che fin dal primo album è riuscito a superare molti confini, diventando oggi uno dei live act più celebrati in assoluto. Gold Panda sarà un altro protagonista in lineup, uno dei producer che più e meglio ha disegnato l’elettronica intelligente degli ultimi anni in bilico fra dancefloor e ricercatezze compositive, fra strutture ritmiche complesse e aperture esplosive.

Non da meno Clap! Clap! con il suo un approccio più incentrato sulla sperimentazione ritmica e sul recupero di suoni provenienti dai quattro angoli del mondo. Nome proveniente dall’underground elettronico italiano ma che si è già affermato a livello internazionale grazie all’apprezzamento di Paul Simon che lo ha portato ad essere nel catalogo della Warp.

Ci sarà anche la leggenda Lory D. Fin, che fin dai primi anni 90 ha rivoluzionato completamente le regole della techno. Nulla di strano che per molti suoi colleghi ­ da Aphex Twin a Jackmaster ­ sia assolutamente un idolo e un esempio; nulla di strano che il suo carisma abbia attraversato ormai più di venticinque anni di mode, evoluzioni, cambiamenti.

