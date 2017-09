At The Drive-In tour 2018, un concerto in Italia a febbraio

Dopo la cancellazione della data prevista per lo scorso 22 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), gli At The Drive-In annunciano un unico show italiano, previsto per il 22 febbraio 2018 all’Alcatraz di Milano. Apriranno il concerto della formazione capitanata da Cedric Bixler Zavala e Omar Rodríguez-López i Death From Above 1979 e Le Butcherettes.

Risale allo scorso maggio l’uscita di “Inter Alia“, primo disco post reunion degli At The Drive-In. Un album che ha soddisfatto solo in parte le aspettative dei fan di vecchia data: “I genietti Cedric Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-López scelgono la strada del comfort food, coccolando i loro fan con un lavoro che sembra il seguito ideale del seminale “Relationship Of Command”, con la piccola differenza che il secondo resta e rimarrà un capolavoro seminale, il classico lavoro da insegnare nelle scuole di musica, di “Inter Alia” ce ne ricorderemo giusto la settimana prima di andare a vederli dal vivo, per l’immancabile ascolto di ripasso“.

At The Drive-In tour 2018

Giovedì 22 febbraio 2018

Alcatraz, Milano

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 19.30

Prezzo del biglietto in prevendita: €35,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €40,00

Biglietti in vendita su Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 settembre.

Biglietti in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati.

I biglietti acquistati per la data del 22 agosto 2017 al Carroponte non saranno validi per lo show di febbraio. I possessori del biglietto potranno richiederne il rimborso entro e non oltre il 30 Settembre.

