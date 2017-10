Audyaroad, si intitola What Is the Price? il nuovo album

È disponibile su iTunes “What Is the Price?” il nuovo album della band milanese degli Audyaroad, anticipato dai singoli “Hey Man” , “Flavour of Freedom” e dall’ultimo “Mr. Dynamite” di cui è appena uscito il video.

Ascoltando le otto tracce del disco si respira l’aria del rock contemporaneo made in the U.S.A.: voce e chitarra la fanno da padrone mentre basso e batteria strutturano e rendono solide le ritmiche dei vari brani fondendosi in pezzi orecchiabili e mainstream. Personalmente sento l’eco e l’influenza di un certo Scott Weiland e di un certo rock che mette radici negli anni ’90 per sviluppare brani che però tentano di scrollarsi di dosso un’anacronistica etichetta grunge, abbracciando strutture e “aperture” più classiche, rifuggendo il perdurare in atmosfere troppo cupe e malinconiche. Oltre alla title track, “Man Without Soul” si candida come canzone da non perdere in un ascolto che complessivamente non delude.

Il lancio del nuovo lavoro vedrà inoltre una versione “limited edition” con tiratura di solo 100 copie numerate e un packaging ispirato ai 45 giri in vinile, che sarà presentata venerdì 24 novembre con un esclusivo concerto al Legend Club di Milano (insieme a Lambstone e The Crowsroads) in un appuntamento inserito nella Milano Music Week in svolgimento in quella settimana. Questa data chiuderà un mini tour che quest’autunno porterà la band a esibirsi in alcune date nel nord Italia rispettivamente il:

10/11/17 – Ceva (BS) – Rock Art Cafè (w. Overdose)

19/11/17 – Sona (VR) – Pitagora Live Club

24/11/17 Milano – Release Party – Legend Club (w. Lambstone / The Crowsroads)

Gli Audyaroad si sono formati nel 2007 da un idea del frontman Marco J. Ferrara e del chitarrista Paul Audia, la cui recente esperienza a Los Angeles ha contribuito a dare al nuovo lavoro sonorità graffianti e “americane” con chitarre in primo piano che ben si abbinano alla scelta di cantare in inglese. Il tutto viene immerso in un immaginario rock “On the road” ricco di sfumature desertiche, per arrivare a un sound originale mix tra elementi più classici a intuizioni moderne per la band di bikers meneghini.

Comments

comments