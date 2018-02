Awolnation, nuovo album e un concerto in Italia ad aprile

Verrà pubblicato il 2 febbraio 2018 “Here Come the Runts“, il terzo disco degli Awolnation. L’album è ordinabile da oggi sul sito awolnationmusic.com con in regalo l’instant download di “Seven Sticks of Dynamite” e del primo singolo, “Passion”.

“Here Come the Runts” è stato scritto, prodotto e registrato dallo stesso frontman Aaron Bruno nel suo home studio situato sulle montagne che separano l’Oceano Pacifico dalla periferia di Los Angeles, influenzando così il risultato finale del lavoro: “Il disco ha un sentimento che sembra parallelo all’atmosfera che emanano questo paesaggio e queste montagne“.

Ma le buone notizie per i fan italiani della band di “Sail” non finiscono qui. Infatti gli Awolnation si esibiranno per un’unica data nel nostro Paese il prossimo 11 aprile presso il Santeria Social Club di Milano.

Here Come the Runts, la tracklist dell’album

1. Here Come The Runts

2. Passion

3. Sound Witness System

4. Miracle Man

5. Handyman

6. Jealous Buffoon

7. Seven Sticks of Dynamite

8. A Little Luck…And A Couple of Dogs

9. Table For One

10. My Molasses

11. Cannonball

12. Tall, Tall Tale

13. The Buffoon

14. Stop That Train

Awolnation tour 2018

11 aprile 2018

Santeria Social Club, Milano

Ingresso in cassa: 25,00€

Ingresso in prevendita: 22,00€ + d.d.p.

Prevendite disponibili da venerdì 10 novembre alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.

