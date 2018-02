Ayreon, guarda il video live di Valley Of The Queens

Arjen Anthony Lucassen pubblicherà il 30 marzo 2018 “Ayreon Universe – The Best of Ayreon Live“, il primo live in DVD, Blu-ray, CD, vinile ed earbook degli Ayreon.

Il live è stato registrato in occasione degli show che gli Ayreon hanno tenuto il 15, 16 e 17 settembre 2017 a Tilburg, in Olanda, ai quali hanno preso parte ben diciotto cantanti per una setlist composta da ventotto pezzi.

Di seguito il live video di “Valley Of The Queens”, estratto dal DVD di “Ayreon Universe”, che vede la partecipazione delle vocalist Floor Jansen (Nightwish), Marcela Bovio (MaYaN) e Anneke Van Giersbergen (Vuur) oltre che di Jeroen Goossens al flauto, Maaike Peterse al violoncello, Ferry Duijsens alla chitarra e Joost van den Broek alle tastiere.

Ayreon Universe – The Best of Ayreon Live, la tracklist

1. Prologue

2. Dreamtime

3. Abbey Of Synn

4. River Of Time

5. The Blackboard

6. The Theory Of Everything

7. Merlins Will

8. Waking Dreams

9. Dawn Of A Million Souls

10. Valley Of The Queens

11. Ride The Comet

12. Star Of Sirrah

13. Comatose

14. Day Sixteen Loser

15. And The Druids Turned To Stone

16. The Two Gates

17. Into The Black Hole

18. Actual Fantasy

19. Computer Eyes

20. Magnetism

21. Age Of Shadows

22. Intergalactic Space Crusaders

23. Collision

24. Everybody Dies

25. The Castle Hall0

26. Amazing Flight In Space

27. Day Eleven Love

28. The Eye Of Ra

