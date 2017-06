Baby K, si intitola Voglio ballare con te il nuovo singolo con Andrés Dvicio

Dopo l’enorme successo di “Roma Bangkok” capace di conquistare ben 8 dischi di platino, Baby K ci riprova con “Voglio ballare con te“. Il nuovo singolo, uscito venerdì 2 giugno e disponile su iTunes e in streaming, è prodotto da Takagi e Ketra e vanta la collaborazione del cantante spagnolo Andrés Dvicio (membro della band Dvicio).

“Voglio ballare con te” ha tutte le carte in regola per essere il tormentone dell’estate grazie al sound fresco e internazionale. Al momento, invece, non si hanno notizie riguardo alla data di pubblicazione del nuovo album della rapper romana.

Baby K ft. Andrès Dvicio – Voglio ballare con te – La copertina del singolo

Di seguito, in attesa della clip ufficiale, il lyric video di “Voglio ballare con te”.

