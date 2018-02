Bad Religion tour 2018, due concerti in Italia a giugno

Trent’anni fa usciva nei negozi “Suffer“, terzo disco dei Bad Religion e manifesto punk/hardcore globale dal quale molte altre band del genere avrebbero preso spunto nei decenni successivi. In occasione di questa importante ricorrenza, la formazione statunitense tornerà in Italia per due date, precisamente l’11 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e il 12 giugno all’Orion di Ciampino (RM), durante le quali proporranno per intero il leggendario album del 1988.

Una chance unica per i fan nostrani della storica capitanata da Greg Graffin, il cui ultimo lavoro in studio, “True North“, risale al 2013.

Bad Religion tour 2018, le date dei concerti

11 giugno – Milano, Magnolia

12 giugno – Roma, Orion

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €28,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €33,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 15 febbraio.

