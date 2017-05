Banks tour 2017, due concerti in Italia a novembre

Oggi Banks ha annunciato le date del suo tour 2017 che partirà in autunno. La cantante statunitense sarà per la prima volta in Italia a novembre, per due concerti che si terranno all’Estragon Club di Bologna il 10 e al Fabrique di Milano l’11.

L’artista di Orange County (classe 1988), ha già all’attivo due album Goddess (2014) e The Altar (2016) che l’hanno inserita prepotentemente ai vertici delle chart di alternative R&B, garantendole lo slot di apertura nei tour di The Weeknd nel 2013 e nel 2015.

Banks tour 2017

Venerdì 10 novembre – Estragon Club,Bologna.

Sabato 11 novembre – Fabrique, Milano.

I biglietti saranno disponibili sul sito di Ticketone dalle ore 10 di venerdì 26 maggio e nei punti vendite e rivendite collegate dalle ore 10 di lunedì 29 maggio.

