Bassi Maestro, si intitola Mia maestà il nuovo album in uscita il 31 marzo

Uscirà venerdì 31 marzo 2017 “Mia maestà” il nuovo album di Bassi Maestro. Il nuovo progetto discografico del rapper milanese arriva a cinque anni di distanza da “Stanno tutti bene” uscito nel 2012 e a quattro dallo street album “Guarda in cielo”. “Mia Maestà” è già disponibile per il preoorder sulle varie piattaforme digitali e sullo store di Musicfirst.

All’interno del disco di Bassi Maestro sono presenti alcuni ospiti eccellenti come Fabri Fibra e Gemitaiz. Inoltre, va segnalato che Bassi ha ricoperto anche il ruolo di beatmaker. Infatti ben 13 brani, dei 19 totali, sono stati prodotti da lui.

Bassi Maestro – Mia maestà – La copertina e la tracklist

01 – Ridefinizione

Prod e scratch: Bassi Maestro

02 – Metà rapper metà uomo

Prod: Bassi Maestro

03 – Alle poste (skit)

04 – Ancora in giro

Prod e scratch: Bassi Maestro

05 – Fottuto O.G.

Prod: Bassi Maestro

06 – Non muovono il collo (feat. Fabri Fibra)

Prod e scratch: Bassi Maestro

07 – Poco cash (feat. Vegas Jones)

Prod: Bassi Maestro e Boston George

08 – Alla radio (skit)

09 – Sorry

Prod: Bassi Maestro

10 – Solo un altro inverno (feat. Gemitaiz)

Prod: Bassi Maestro e Loop Therapy

11 – Nessuno può togliermi quello che ho

Prod: Bassi Maestro

12 – Social man pt.1 (skit)

13 – Prendi tutto (feat. Nitro & CdB)

Prod: Biggie Paul

14 – Gesù Cristo

Prod: Bassi Maestro

15 – $$$

Prod: Bassi Maestro

16 – Benvenuti a Milano (feat. Lazza, Lanz Khan, Pepito Rella, Axos)

Prod: Bassi Maestro e K-Sluggah

17 – Social man pt.2 (skit)

18 – Un’altra specie

Prod: Bassi Maestro

19 – L.B.D.L.

Prod: Bassi Maestro

Di seguito, il video del singolo “Metà rapper metà uomo”.

Comments

comments