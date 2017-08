Manca sempre meno al Bay Fest 2017, kermesse che si svolgerà dal 13 al 15 agosto compresi a Bellaria Igea Marina. Occasione ghiotta per tutti gli amanti del punk rock, che potranno gustarsi, tra le altre, le esibizioni di Less Than Jake, Bad Religion e Rise Against. Di seguito tutte le info utili per la tre giorni che si terrà presso il Parco Pavese della nota località balneare.

Bay Fest 2017 – Gli orari dei concerti

13 Agosto 2017

Lennon Kelly ore 19.05 – 19.35

Pears ore 19.50 – 20.30

Raw Power ore 20.45 – 21.35

Undeclinable Ambuscade ore 21.50 – 22.50

Less Than Jake 23.10 – 00.20

14 Agosto 2017

Linterno ore 18.15 – 18.30

7Years ore 18.40 – 19.00

Andead ore 19.10 – 19.35

Shandon ore 19.50 – 20.20

Good Riddance ore 20.30 – 21.25

Pennywise ore 21.40 – 22.40

Bad Religion ore 23.00 – 00.15

15 Agosto 2017

LineOut ore 18.10 – 18.25

Cattive Abitudini ore 18.35 – 18.55

Vanilla Sky ore 19.05 – 19.35

Ignite ore 19.50 – 20.20

Anti Flag ore 20.35 – 21.25

Face To Face ore 21.40 – 22.40

Rise Against ore 23.00 – 00-15

Bay Fest 2017 – I prezzi dei biglietti

Biglietto singolo 13 agosto: 20.00€ + d.p.p

Biglietto singolo 14 agosto: 28.00€ + d.p.p

Biglietto singolo 15 agosto: 28.00€ + d.p.p

Combi Tickets 13-14 agosto: 40.00€ + d.p.p

Combi Tickets 14-15 agosto: 50.00€ + d.p.p

Full Fest Tickets: 65.00€ + d.p.p

Presentando, domenica 13 agosto, il vostro biglietto Combi 14+15 Agosto (Ticketone o Mailticket) alle casse del Bay Fest, potrete acquistare il biglietto per il 13 Agosto a 15€.

Per i neo-maggiorenni:

Esclusivamente sulla piattaforma Ticketone è possibile acquistare i biglietti per il #bayfest17 con il bonus neo maggiorenni 18app.

Si possono scegliere i biglietti per i giorni singoli e per il campeggio, non gli abbonamenti.

Bay Fest 2017 – Norme e regolamentazione

Bay Fest si riserva il diritto di effettuare all’ingresso ispezioni e controlli sui partecipanti ed effetti personali quali borse e zaini, nel rispetto della dignità delle persone. Materiali ed oggetti il cui ingresso all’evento è vietato ed ogni oggetto ritenuto pericoloso, possono essere sequestrati dagli addetti alla sorveglianza e/o tenuti in custodia per tutta la durata dell’evento.

Non è ammesso introdurre nella venue bottiglie e contenitori in vetro di ogni tipo, lattine, borse frigo. Eventuali bottiglie di plastica saranno permesse senza tappo.

Le persone diversamente abili potranno usufruire di un apposito spazio adibito presentando regolare biglietto e tesserino d’invalidità all’ingresso. Per ciascuno è previsto un accompagnatore con ingresso gratuito all’evento.

Ingresso gratuito ai minori di 14 anni (fino a 13 compreso) accompagnati da un parente. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata dell’evento.

Fatte salve espresse autorizzazioni (es. cani guida), si vieta l’introduzione di animali di qualsiasi genere.

Bay Fest 2017 – Come arrivare

In auto

Autostrada: Adriatica A 14 Bologna – Ancona

Uscita: Rimini Nord (6km) Alla rotonda S.S. 16 dir. Via Tolemaide/mare, al semaforo lungomare a SX su Viale Pinzon

Indirizzo: V.le Pinzon 227 – Bellaria Igea Marina (RN)

In treno

Principali linee:

Bologna – Ancona

Ravenna – Rimini

Staz. Ferroviaria di Igea Marina (venue a 800mt.)

Info e orari www.trenitalia.com

Mezzi pubblici

Linea 4 da stazione ferroviaria Rimini fermata n° 38

Per avere maggiori informazioni sugli orari dei mezzi pubblici clicca www.amrimini.it

Parcheggio

Adiacente alla Venue (circa 600 posti)

+ altri 1.500 posti auto nell’arco di 1 km

Taxi

Per prenotare un taxi: +39 347 2234664

www.taxibellaria.it

Aereo

Bologna Aeroporto “G. Marconi” / distanza in auto 119 km.

Direttamente dall’aeroporto con Shuttle Rimini Bologna Airport www.shuttleriminibologna.it e Taxi Bellaria Igea Marina.

info e biglietteria: Turismhotels 0541 347329

Ride Sharing

Cerca/offri un passaggio

Non sai come raggiungere il Bay Fest? Hai un posto in più in macchina o cerchi compagnia? Puoi fare la tua richiesta/offerta su Club Sharing:

· 13 Agosto smarturl.it/RideSharingBayFest13

· 14 Agosto smarturl.it/RideSharingBayFest14

· 15 Agosto smarturl.it/RideSharingBayFest15

Bay Fest 2017 – Camping info

I biglietti di BayCamp si acquistano separatamente da quelli del festival

L’area camping è situata in prossimità della venue

L’ingresso al camping fino a 4 notti è di 40€ a persona (prezzo fisso)

Attivo dalle ore 12.00 di sabato 12 agosto, alle ore 12.00 di mercoledì 16 agosto

All’ingresso del camping, presentare il PDF ricevuto via email ed un documento per ritirare il braccialetto (personale e ad uso singolo), con il quale si potrà avere accesso all’area Bay Camp

Ogni campeggiatore deve possedere il proprio camp-pass

L’area camping è sorvegliata 24h

La direzione non è responsabile per eventuali oggetti smarriti o rubati Si raccomanda di non lasciare oggetti di valore nelle tende

All’interno del campeggio verranno installati un numero congruo di bagni chimici, lavabo in acciaio e box doccia ad uso dei clienti

Non è permesso accendere fuochi

Non è permesso entrare con automobili o altri mezzi a motore (camper e roulotte compresi)

Non sono ammessi animali all’interno del Bay Camp

È presente un food truck che accetta solo i Token e dispone di panini, caffè, brioches, patatine, bibite fresche ecc…

Info: [email protected]

BAYCAMP TICKETS: bit.ly/BayCamp2017

Bay Fest 2017 – Hotel info

Early booking 2 notti | 175€ a persona

・2 notti hotel 3 stelle

・Colazione

・Combi-2-days Festival Ticket

Early Booking 3 notti | 245€ a persona

・3 notti hotel 3 stelle

・Colazione

・Full-Festival-3-days Ticket

PRENOTA PACCHETTO QUI:

smarturl.it/BayHotelpacksITA

TurismoTel. +39 0541 347329

E-mail: [email protected]

