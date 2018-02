Bay Fest 2018, annunciati Dropkick Murphys, Agnostic Front e The Flatliners

Dopo l’annuncio dei Lagwagon come primi headliner del Bay Fest 2018, che si terrà dal 12 al 14 agosto del prossimo anno al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (RN), sono stati comunicati oggi altri nomi che andranno ad arricchire la line-up del festival, chiaramente ancora in via di definizione. Infatti, sul palco della kermesse punk rock, si esibiranno anche Dropkick Murphys, Agnostic Front e The Flatliners.

Le band aggiunte in cartellone hanno bisogno di pochissime presentazioni: i Dropkick Murphys infatti, sono tra le formazioni storiche della scena Irish punk mondiale, gli Agnostic Front invece, appartengono alla leggendaria scuola hardcore di New York, e per finire, i canadesi The Flatliners, portano in giro dal 2002 il loro esplosivo show punk rock.

Bay Fest 2018

12 – 13 – 14 agosto 2018

Parco Pavese – Beky Bay – Bellaria Igea Marina

Camping Tickets dall’11 al 14 agosto: 50 euro

Abbonamento 3 giorni: 93, 50 euro

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.

