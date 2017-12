Bay Fest 2018, i Lagwagon sono i primi headliner

È stato annunciato oggi il primo headliner del Bay Fest 2018, kermesse che si svolgerà dal 12 al 14 agosto del prossimo anno al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina, località in provincia di Rimini. Saranno i Lagwagon a esibirsi in chiusura di una delle tre giornate del festival (non è stata ancora resa nota quale per l’esattezza). La line-up completa è quindi in via di definizione, sono attesi nelle prossime settimane gli ulteriori headliner e altre conferme nel bill.

“Hang“, l’ultimo disco della formazione californiana, è stato pubblicato nel 2014 dopo ben nove anni di silenzio da “Resolve” e dal suicidio di Derrick Plourde, ex batterista e membro fondatore della band.

Lagwagon tour 2018

Bay Fest 2018 – 12, 13, 14 agosto

Abbonamenti: Early Bird Ticket 109 euro + d.p.

sconto del 20% fino al 20 dicembre

Full Bay Fest Ticket + Bay Camp Pass + Exclusive Gadget

