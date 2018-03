Bay Fest 2018, annunciati Suicidal Tendencies, Bad Religion e Millencolin

Dopo i già confermati Dropkick Murphys, Lagwagon, Agnostic Front, Mad Caddies, The Flatliners e The Lillingtons, il cartellone del Bay Fest 2018 si arricchisce di altri tre nomi di spicco della scena punk hardcore: Suicidal Tendencies, Bad Religion (che riproporranno per intero dal vivo “Suffer”, in occasione del trentennale della pubblicazione del disco) e Millencolin.

Il festival, giunto alla quarta edizione, si svolgerà come già annunciato in precedenza il 12, 13 e 14 agosto 2018 presso il Parco Pavese a Bellaria Igea Marina (RN).

Bay Fest 2018

12 – 13 – 14 agosto 2018

Suicidal Tendencies, Bad Religion, Dropkick Murphys

Millencolin, Lagwagon, Agnostic Front

The Flatliners, Mad Caddies, The Lillingtons and more…

Parco Pavese – Beky Bay – Bellaria Igea Marina

Camping Tickets dall’11 al 14 agosto: 50 euro

Abbonamento 3 giorni: 93, 50 euro

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.

