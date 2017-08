Beat Festival 2017, il programma dei concerti

Torna il Beat Festival di Empoli il 25, 26, 27 agosto e il 1° settembre 2017 : confermatissima per questa edizione la Jump Arena con una selezione di band emergenti e Dj. Ogni giorno, a partire dalle 17,00 e, come nelle precedenti edizioni, tutte le aree saranno a ingresso gratuito tranne il Main Stage che presenterà tre grandi concerti a pagamento. Di seguito, il programma dei concerti.

25 agosto: Alborosie & Shengen Clan + Dj Rollover + Tu Shung Peng + Chisco Backed By Joker Sound

Arriva ad Empoli l’entusiasmante reggae di Alborosie insieme a lo Shengen Clan. Una serata che si tingerà di sonorità giamaicane. Sì perchè Alborosie, residente a Kingston, è l’ambasciotore del reggae italiano nel mondo grazie alla vittoria al Rototom Sunsplash e alla partecipazione di successo al Reggae Sumfest. Ad aprire la serata anche Chisco: artista nato musicalmente 14 anni fa, dopo un viaggio in Inghilterra che rivoluziona il suo modo di vivere e di vedere le cose intorno. Ci sono voluti 3 anni per realizzare “ITAL”, il suo nuovo album in uscita in autunno, ma prima avrete modo di ascoltarlo da vivo al Parco di Serravalle. La Tu Shung Peng Crew, nata nel 2001, è sicuramente la crew più attiva nell’ultimo decennio in Toscana, con alle spalle 15 anni di esperienza nelle più svariate Yards, Clubs e Festivals d’Italia.

26 agosto: The Zen Circus + Fast Animals And Slow Kids + Novi

La serata di sabato 26 agosto invece sarà un evento unico che vedrà insieme il rock di due grandi band italiane che hanno conquistato il grande pubblico: The Zen Circus e Fast Animals andSlow Kids con l’apertura affidata al piano e voce di Tommaso Novi (ex Gatti Mézzi) per la sua nuova carriera solista.

27 agosto: Beat Night (serata a ingresso gratuito)

Sul palco del Main Stage spazio a un grande concerto gratuito con numerosi artisti, alcuni dei quali protagonisti della scena locale. Clou della serata il concerto di Giorgio Poi, in apertura Andrea Maestrelli, Antonio Bollettino, Diego Conti ed Emma Maestrelli.

1 settembre: Franz Ferdinand

Venerdì 1 settembre chiuderanno la terza edizione del Beat Festival i Franz Ferdinand al loro ritorno in Italia dopo 3 anni di assenza. Il meraviglioso Parco di Serravalle si trasformerà anche quest’anno in una delle più grandi location di spettacoli, DJ set, musica dal vivo e sport per una formula unica.

Per informazioni è possibile consultare il sito beatfestival.net o la pagina facebook BeatFestival.

