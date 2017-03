Siamo stati al Be Comics! 2017 di Padova

Dal 17 al 19 marzo 2017 a Padova si è tenuto il Be Comics!: le foto della convention. Nato con l’obiettivo di far co-esistere le passioni per fumetto, manga, videogames, cosplay e “cultura pop” in generale con gli spazi storici della città, Be Comics! si è svolto tra Piazza Ermitani, Prato della Valle, il Centro Culturale Altinate San Gaetano, e Palazzo Zuckermann.

Gli eventi, dal respiro internazionale con uno sguardo particolarmente volto a oriente, hanno presentato al pubblico più di sessanta ospiti. Molte anche le mostre, che hanno indagato un po’ di tutto, dal manga in Italia al mondo dell’animazione, passando per l’epica giovanile degli anni ’80.

Fotografie di Enrico Dal Boni.

Comments

comments