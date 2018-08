Behemoth tour 2019, un concerto in Italia a gennaio

Dopo il lancio a sorpresa di un singolo inedito, intitolato “God = Dog”, che precede l’uscita di un nuovo album molto probabilmente entro la fine dell’anno, i Behemoth hanno annunciato un tour europeo che a inizio 2019 farà tappa in Italia per un’unica data. La band di Nergal e soci infatti si esibirà il 16 gennaio all’Alcatraz di Milano accompagnati da due special guest d’eccezione: At the Gates e Wolves In the Throne Room.

In seguito al successo di “The Satanist“, pubblicato nel 2014, la formazione polacca è stata impegnata in una serie infinita di concerti in tutto il mondo. Dal 1 novembre 2017, come comunicato tramite un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale dei Behemoth, i Nostri sono al lavoro sul loro undicesimo album in studio.

Behemoth tour 2019

Mercoledì 16 gennaio – Alcatraz, Milano

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 19.30

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle ore 10 di venerdì 6 agosto.

