Beky, l’anteprima del nuovo video che anticipa l’uscita di Intenso

Uscirà domani 6 aprile 2018 “Intenso“, il disco d’esordio di Ivano Vartuli in arte Beky. In contemporanea con la pubblicazione dell’album verrà lanciato anche il secondo singolo estratto, dal titolo “Siamo tutti un po’ Deejay”, con tanto di video che vi mostriamo in anteprima.

L’artista torinese, classe 1979, conosciuto nell’ambiente per le numerose collaborazioni come musicista e performer che negli anni lo hanno portato a partecipare, come musicista e performer, ad alcuni programmi come il progetto Fakemen per “Asganaway” di Albertino su Radio DeeJay, ai servizi di Gulp Music per Rai Gulp, oltre ad altre attività musicali come quella con i comici di Colorado Panpers, ha deciso di dedicarsi finalmente al suo progetto personale.

La tracklist di “Intenso” sarà composta da undici brani inediti, caratterizzati da sonorità R’n’B, scritti e composti da BeKy, con il contributo di Stefano Malacarne sia come arrangiatore, sia per il mix e il mastering, realizzato in parte nello studio Punto Rec di Torino.

“Nelle mie canzoni parlo di molti aspetti della vita – spiega Beky – alcuni legati alla percezione che abbiamo della modernità a cui stiamo andando incontro, a tutto quello che ci accade attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e a ciò che diventiamo o pensiamo di diventare associando la nostra vita reale con quella virtuale”.

I primi appuntamenti live già confermati sono il 27 aprile 2018 a Roma, alla Locanda Blues e il 6 maggio 2018 a Torino, al Jazz Club.

Beky, l’anteprima del nuovo singolo “Siamo tutti un po’ Deejay”

Comments

comments