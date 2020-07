Ben Harper & Rhiannon Giddens condividono la cover del brano “Black Eyed Dog” di Nick Drake

Ben Harper e Rhiannon Giddens collaborano per la prima volta e pubblicano una nuova cover della canzone di Nick Drake “Black Eyed Dog”.

“Rhiannon e io siamo entrambi musicisti neri, e sebbene questa non sia un’anomalia, è un’eccezione all’interno di una sottocultura”, ha spiegato Harper. “Abbiamo indiscutibilmente attinto alla stessa fonte di ispirazione creativa, portando avanti la tradizione attraverso i nostri istinti e prospettive individuali.”

“Ho sentito parlare e riparlare di Ben Harper per molto tempo, ma non avevo mai avuto modo di incontrarlo fino a poco tempo fa ad un evento a Los Angeles e sono stato immediatamente colpito da uno spirito affine”, ha aggiunto Giddens. “Molto ha a che fare con il tipo di musica che suoniamo, anche se condividiamo molti, molti punti in comune come il black folk, ma sicuramente la cosa più importante è lo spirito a cui accediamo quando la suoniamo. Ho sentito subito quello spirito in lui e sapevo che se mai ne avessimo avuto la possibilità, avremmo potuto creare qualcosa di bello insieme”.

Rhiannon Giddens è un artista famoso che scava il passato per rivelare le verità sul nostro presente. Giddens è stato nominato sei volte Grammy. L’anno scorso è stata nominata per la sua collaborazione con il polistrumentista Francesco Turrisi, There Is No Other (2019), un album che è una sortaa di celebrazione della diffusione di idee, connettività ed esperienza condivisa. Nell’ultimo mese è apparso nella seria The Late Show With #playathome di Stephen Colbert, e ha suonato una NPR Tiny Desk da casa. Di recente ha parlato a lungo con Rolling Stone di “Riscrivere la storia razzista della musica country” ed è stato anche incluso nel recente film di VICE sulle voci emarginate nella bluegrass music.

“Ho sempre desiderato interpretare “Black Eyed Dog”, ma la canzone era intimidatoria nella sua perfezione maledetta”, ha continuato Harper. “Solo collaborando con Rhiannon ci avrei potuto provato. Guardandomi alle spalle, penso che questa collaborazione sarebbe dovuta avvenire molto tempo fa, ma sono felice che sia finalmente arrivato”.

Anche il tre volte vincitore del premio GRAMMY Ben Harper sta lavorando a un nuovo album che dovrebbe uscire alla fine di quest’anno. Ha già pubblicato 15 album in studio ottenendo certificazioni Gold e Platinum in tutto il mondo, tra cui la sua ultima No Mercy In This Land con la venerata leggenda del blues Charlie Musselwhite. A maggio, Harper ha pubblicato il nuovo singolo “Don’t Let Me Disappear“, apparso in The Playlist del New York Times, che “riguarda la linea sottile tra solitudine, isolamento e invisibilità, dove non sembra che tu possa trovare un modo per non nascondersi in bella vista”, ha spiegato Harper. Il video in bianco e nero della canzone presenta due ballerini moderni che intrecciano movimenti fluidi e frammentati mentre Harper esegue la canzone alla chitarra acustica.

