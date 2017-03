Ben Harper tour 2017, due concerti in Italia ad agosto

Ben Harper torna in Italia ad agosto: il tour 2017 prevederà due concerti al Tener-a-mente, il Festival del Vittoriale. Le date si intitoleranno “An Evening With Ben Harper“, e vedranno l’artista da solo sul palco, accompagnato dalla chitarra e dal suo versatile talento. Una veste molto diversa rispetto a quella dello scorso autunno, quando è passato in Italia in buona compagnia degli Innocent Criminals.

Il festival proporrà moltissimi artisti interessanti oltre allo stesso Harper, come Jesus And Mary Chain, Passenger e LP: qui il programma completo.

Ben Harper tour 2017

Giovedì 10 e venerdì 11 agosto 2017 – Gardone Riviera (BS)

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

Anfiteatro del Vittoriale, Via Vittoriale, 12

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima: 120,00 € + d.p.

Platea centrale e platea laterale: 80,00 € + d.p.

Gradinata centrale numerata: 80,00 € + d.p.

Gradinata libera: 55,00 € + d.p.

I biglietti saranno in vendita sul sito ufficiale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 marzo, e su Ticketone dalle ore 10 di mercoledì 22 marzo.

Comments

comments