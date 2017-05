Benji & Fede, le foto del concerto a Roma del 20 maggio 2017

Terzultimo concerto indoor per Benji & Fede, che portano il loro tour “0+” all’Atlantico di Roma sabato 20 maggio 2017. Il duo emiliano è protagonista di un tour ricco di soddisfazioni, partito con una data speciale a Milano, al Forum di Assago, lo scorso marzo e proseguito per più di due mesi caratterizzati da numerosi sold out.

Con due soli album in cantiere, il debutto “20.05” e “0+”, Benji e Fede hanno ottenuto importanti risultati di vendita che hanno portato ad un doppio disco di platino e a collaborare, tra i tanti, con artisti del calibro di Annalisa e Max Pezzali.

Lo “0+ Tour”, che terminerà il prossimo weekend con due concerti già sold out a Napoli e Bari, proseguirà dal prossimo primo luglio per una nuova tournée estiva, che li vedrà esibirsi in quindici concerti che toccheranno tutta l’Italia, da Piazzola sul Brenta (PD) a Catania.

Benji & Fede, le foto del concerto

Foto a cura di Danilo D’Auria

