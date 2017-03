Il tour 2017 di Benji e Fede è partito il 4 marzo dal Mediolanum Forum di Milano e proseguirà ad aprile da Venaria Reale (TO) per poi passare da Roma, Napoli, Firenze e tante altre città . La scaletta del “O+Tour” propone molti brani del nuovo album “O+”, certificato platino dalla Fimi, ma anche canzoni estratte dal precedente “20:05” più una cover di “Shape Of You” di Ed Sheeran.

Il calendario completo degli appuntamenti live è disponibile qui, insieme ai prezzi dei biglietti.

Benji & Fede – La scaletta dei concerti del tour 2017

Adrenalina

Troppo forte

Lettera

Non è da te

Forme geometriche

Senza te

A casa mia

Stroboscopica

Quando si rimane da soli

Lunedì

Traccia numero 3

Prendimi per mani

Medley: Fino a farmi male e Tempo di cambiare

Shape Of You (Ed Sheeran)

Boomeranghi

Tutto per una ragione

Una foto

Amore Wi-fi

Eres Mia

New York

Tutta d’un fiato

