Benji & Fede tour 2017, il calendario dei concerti estivi

Il percorso di Benji & Fede prosegue spedito. Dopo le prime date dello 0+ Tour sono stati annunciati anche i primi concerti estivi. Il duo modenese infatti sarà impegnato da inizio luglio ad agosto inoltrato per quella che si prospetta come una vera estate rovente per i loro fan.

I biglietti saranno disponibili sul sito di TicketOne dalle ore 14.30 di martedì 18 aprile e in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate da venerdì 21 aprile alle ore 10.00.

Benji Fede tour estate 2017

01 luglio: Roma, Auditorium Parco della Musica

06 luglio: Grugliasco (TO), GruVillage Festival

08 luglio: Molfetta (BA), Banchina San Domenico

12 luglio: Brescia, Arena Campo Marte – Brescia Summer Music 2017

15 luglio: Senigallia, Mamamia Festival Estate 2K17

16 luglio: Piazzola Sul Brenta (PD), Postepay Sound Piazzola Sul Brenta

18 luglio: Chieti, Anfiteatro la Civitella

19 luglio: Salerno, Arena del Mare – Sottopiazza della Concordia

21 luglio: Palermo, Porto di Palermo

29 luglio: Udine, Castello di Udine – Udine Vola

16 agosto: Soverato (CZ), Summer Arena

20 agosto: Gaeta (LT), Arena Virgilio

22 agosto: Catania

24 agosto: Marina di Castagneto (LI), Marina Arena, Bolgheri Festival

25 agosto: Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

