Benji & Fede, si intitola Tutto per una ragione il nuovo singolo con Annalisa

Benji&Fede sono nuovamente pronti a scalare le classifiche delle canzoni più vendute e ascoltate: esce infatti venerdì 12 maggio “Tutto per una ragione”, il nuovo brano in featuring con Annalisa.

Si tratta del quarto singolo estratto da “0+”, il secondo album del duo modenese pubblicato lo scorso 12 ottobre e già doppio disco di platino.

Un successo sensazionale per la giovanissima coppia di cantanti, molto seguiti tra gli adolescenti e vere e proprie star sui social. Ora si lanciano alla conquista dell’estate, con un singolo che farà ballare in molti e che li vedrà sicuramente impazzare in radio. L’autrice del brano è Annalisa che, oltre a curarne il testo, ha prestato anche la sua voce per una collaborazione totale che la vede protagonista.

Il prossimo martedì 16 maggio uscirà anche il video ufficiale di “Tutto per una ragione”, girato qualche settimana fa a Ibiza dai tre. E per ingannare l’attesa sui social spuntano le foto in anteprima: sole, spiaggia e colori, saranno loro il set ideale del nuovo tormentone.

È già tempo di tour per Benji&Fede, dal 4 marzo in giro per l’Italia fino al prossimo 28 maggio, data di chiusura alla Casa della Musica di Napoli. Si ricomincia invece il 1 luglio dall’Audiorium Parco della Musica di Roma per lo “0+ Summer Tour” che infiammerà l’estate fino al 25 agosto, ultima data a Forte dei Marmi. Il calendario dei concerti è disponibile qui. Un successo già scritto per la coppia emiliana: la nostra estate ha già i suoi protagonisti.

Martedì 16 Maggio fuori su YouTube il videoclip di Tutto Per una Ragione!

E da Venerdì il singolo in tutte le radio e su Spotify. pic.twitter.com/cZ7f6GjBJX — Benji & Fede (@BenjieFede) 10 maggio 2017

