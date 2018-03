Beyoncé e Jay-Z tour 2018, le date dei concerti italiani

Dopo un susseguirsi infinito di voci di corridoio più o meno infondate, finalmente è ufficiale: Jay-Z e Beyoncé porteranno anche in Italia il loro tour insieme. Gli appuntamenti saranno due, il 6 luglio 2018 a Milano allo Stadio San Siro e l’8 luglio 2018 a Roma allo Stadio Olimpico.

Non è la prima volta che i due coniugi si esibiscono sullo stesso palco. Infatti, risale al 2014 il loro “On the Run Tour“, che però, come i fan nostrani ben ricordano, non ha toccato il Bel paese. Ma è ancora vivo il ricordo del 2016, quando Beyoncé ha registrato il tutto esaurito a San Siro per l’unica data italiana nell’ambito del “Formation World Tour“, per un totale di 55 mila paganti e quasi 5 milioni di dollari di incassi.

I biglietti per l’OTRII saranno disponibili per la vendita secondo le seguenti modalità:

Prevendite esclusive:

• Per gli utenti Tidal e Beyhive, dalle 10.00 di mercoledì 14 marzo 2018 alle 17.00 di sabato 17 marzo 2018.

• Prevendita Citi, dalle 12.00 di mercoledì 14 marzo 2018 alle 17.00 di sabato 17 marzo 2018.

• Per gli utenti My Live Nation, dalle 10.00 di venerdì 16 marzo 2018 alle 17.00 di sabato 17 marzo.

Vendita generale:

Su ticketmaster.it, ticketone.it e punti vendita autorizzati, dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo 2018

Beyoncé e Jay-Z tour 2018, le date dei concerti

6 luglio 2018 – Milano, Stadio San Siro

8 luglio 2018 – Roma, Stadio Olimpico

