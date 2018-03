Beyoncé e Jay Z tour 2018, i prezzi dei biglietti delle date italiane

Dopo l’annuncio delle tappe del loro nuovo On The Run Tour, si apriranno oggi per una buona fetta di pubblico le prevendite per i concerti italiani di Beyoncé e Jay Z. Come già confermato, le date italiane si terranno il 6 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e l’8 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Con le prevendite riservate ai clienti della piattaforma di streaming Tidal, agli iscritti al fan club di Beyoncé e ai titolari di carta Citi già aperte da alcune ore, da oggi alle 10 sarà possibile l’acquisto per gli iscritti al portale MyLivenation, con due giorni di anticipo rispetto alla generale che si aprirà dalle ore 10 di lunedì 19 marzo.

Per tutte le date saranno infine disponibili biglietti VIP o Early Entry, il cui costo va dai 238 agli 811 euro

Jay Z e Beyoncè: i prezzi dei biglietti del concerto a Milano

1 Settore Numerato € 161,00

2 Settore Numerato € 143,75

3 Settore Numerato € 109,25

Prato B Lato Rosso € 109,25

Prato C Lato Verde € 109,25

4 Settore Numerato € 57,50

5 Settore Numerato € 51,75

Jay Z e Beyoncè: i prezzi dei biglietti del concerto a Roma

1 Settore Numerato € 161,00

2 Settore Numerato € 126,50

Prato A Lato Tevere € 109,25

Prato B Lato M.Mario € 109,25

Prato C Lato Nord € 97,75

4 Settore Numerato € 97,75

5 Settore Numerato € 80,50

6 Settore Numerato € 57,50

Jay Z e Beyoncé, i pacchetti VIP delle date italiane

VIP Platform Riser Experience, € 811,09

VIP Premium Prato, € 459,31 (Lato Arancio e Lato Rosso)

Runway Early Entry (Prato A Lato Arancio e Prato B Lato Rosso), € 259,34

Early Entry, € 259,34

Gold VIP Fan Package, € 281,09

Silver VIP Fan Package, € 238,78

