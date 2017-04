Biagio Antonacci tour 2017/18, il calendario dei concerti e un nuovo album in arrivo

Un pieno di novità per Biagio Antonacci, che annuncia non solo le date dei concerti del tour 2017 ma anche la data di uscita del suo nuovo album. Il disco, il primo dopo “L’amore comporta” uscito tre anni fa, sarà pubblicato venerdì 10 novembre 2017, su etichetta Iris/Sony Music Italia.

I concerti prenderanno il via il mese successivo, a partire dal 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, e proseguiranno fino al gennaio del 2018.

Biagio Antonacci tour 2017/2018

Venerdì 15 dicembre 2017 – Firenze

Nelson Mandela Forum

Sabato 16 dicembre 2017 – Rimini

105 Stadium

Lunedì 18 dicembre 2017 – Lugano

Pala Resega

Martedì 19 dicembre 2017 – Genova

105 Stadium

Giovedì 21 dicembre 2017 – Torino

Pala Alpitour

Mercoledì 27 dicembre 2017 – Pescara

Pala Giovanni Paolo II

Venerdì 29 dicembre 2017 – Acireale

Pal’Art Hotel

Lunedì 8 gennaio 2018 – Bari

Pala Florio

Sabato 13 gennaio 2018 – Eboli SA

Pala Sele)

Martedì 16 gennaio 2018 – Reggio Calabria

Palasport

Venerdì 19 gennaio 2018 – Perugia

Pala Evangelisti

Sabato 20 gennaio 2018 – Livorno

Modigliani Forum

Martedì 23 gennaio 2018 – Pesaro

Adriatic Arena

Mercoledì 24 gennaio 2018 – Mantova

Pala Bam

Venerdì 26 gennaio 2018 – Padova

Kioene Arena

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, martedì 18 aprile, su TicketOne e nei relativi punti vendita.

Comments

comments