Bianco tour 2018, il calendario dei concerti

A tre anni da “Guardare per aria” e dopo una lunga tournée in Italia e in Europa come band di Niccolò Fabi, Alberto Bianco – Bianco, per gli splendidi – torna venerdì 19 gennaio 2018 con “Quattro”.

Anticipato dai singoli “Felice” e “30 40 50”, il nuovo disco del cantautore torinese, autore e produttore (tra il resto, anche degli ultimi due dischi di Levante) è stato registrato ai Superbudda di Torino con la direzione artistica di Marco Benz Gentile (Africa Unite, Meg, Mr.T-Bone and the Young Lions).

Undici canzoni, tutte scritte da Alberto Bianco (salvo “La persona innamorata”, il cui testo è scritto a quattro mani con l’attrice e scrittrice Virginia Virilli) gran parte delle quali scritte sull’isola di Ortigia (SR), per un disco sull’amicizia, che “più che una tappa, è tutto il Giro d’Italia“.

Al suo fianco i compagni di viaggio Matteo Giai (basso), Filippo Cornaglia (batteria) e Damir Nefat (chitarra), che dopo l’instore, al via il 19 gennaio da Roma, lo accompagneranno anche nel tour in partenza il 15 febbraio dal Locomotiv di Bologna.

INSTORE TOUR:

Venerdì 19 gennaio – Roma – Discoteca Laziale ore 17,30;

Domenica 21 gennaio – Bari – La Feltrinelli via Melo, ore 17;

Lunedì 22 gennaio – Napoli – La Feltrinelli via Chiaia, ore 18;

Martedì 23 gennaio – Milano – La Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18;

Giovedì 24 gennaio – Torino – La Feltrinelli Stazione Porta Nuova, ore 18;

Venerdì 25 gennaio – Bologna – La Feltrinelli Piazza Ravegnana, ore 18.

LIVE TOUR 2018:

Giovedì 15 febraio – Bologna – Locomotiv;

Sabato 17 febbraio – Sulmona – Soul Kitchen;

Venerdì 23 febbraio – Santa Maria a Vico (Caserta) – Smav;

Sabato 24 febbraio – Roma – Monk;

Mercoledì 28 febbraio – Milano – Salumeria della Musica;

Sabato 3 marzo – Prato – Capanno Black Out;

Venerdì 9 marzo – Torino – Hiroshima Mon Amour;

Sabato 10 marzo – Brescia – Latteria Molloy – Ronzinante Festival.

