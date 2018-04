Biffy Clyro tour 2018, un concerto a Milano a ottobre

I Biffy Clyro sono molto affezionati ai fan italiani, e anche quest’anno torneranno a farci visita con uno speciale concerto acustico, che avrà luogo al Teatro Dal Verme di Milano il prossimo ottobre.

Il nuovo e inedito tour del trio scozzese promuove l’uscita dell’album dal vivo previsto per il 25 maggio 2018, intitolato “MTV Unplugged: Live At Roundhouse London”.

Biffy Clyro tour 2018

1 ottobre 2018 – Teatro Dal Verme, Milano

Prezzi biglietti

Poltronissima Gold Numerata – € 56,36 + € 8,45 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 46,36 + € 6,95 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 41,36 + € 6,20 diritti di prevendita

Balconata Numerata – € 36,36 + € 5,45 diritti di prevendita

Biglietti disponibili in esclusiva pre-sale preordinando entro il 7 maggio il nuovo album, con acquisto possibile dalle ore 10 di giovedì 10 maggio. Per tutti gli altri i biglietti saranno in vendita online su Ticketone dalle ore 10 di venerdì 11 maggio, mentre nei punti vendita fisici dalle ore 10 di lunedì 14 maggio.

