E’ uscito Big Bang, il nuovo video dei Moon Shot

Il cantante Ville Malja ha parlato del nuovo pezzo in questi termini: “Big Bang è una canzone piena di colori che parla di nuovi inizi. E’ un grido per accadimenti sorprendenti, improvvisi cambi di copione e quella sensazione che provi quando capisci che stai sorridendo sul sedile posteriore di una macchina che sta svolgendo una gara chiamata vita”. Jussi Ylikoski, chitarrista ha aggiunto: “Gli ingredienti del pezzo sono senza tempo, Big Band è un anthem rock senza limiti”.

Moon Shot è il nome del nuovo progetto dei musicisti Jussi Ylikoski, Ville Malja, Mikko Hakila e Henkka Seppälä, precedentemente membri dei Disco Ensemble, Children of Bodom e Lapko. La band ha pubblicato su YouTube il nuovo singolo Big Bang, canzone disponibile anche su tutte le piattaforme digitali in collaborazione con OMN Label Services.

