Vasco Rossi tour 2017, i biglietti per il concerto a Modena Park

Vasco Rossi inizia a rilasciare qualche informazione sui biglietti per quello che sarà uno dei concerti-evento del 2017: Modena Park. Il concerto si terrà sabato 1 luglio, nel Parco Enzo Ferrari. L’occasione? Festeggiare insieme a 200.000 fan i (primi) quarant’anni di carriera, tornando a esibirsi nel luogo dove tutto ha avuto inizio.

Insieme agli auguri per le feste, su vascorossi.net è infatti arrivata qualche info sui biglietti: “saranno presto messi a vostra disposizione. Se non sarà Babbo Natale a portarveli… sarà .forse la…. Befana….” scrive Vasco, e non ci resta quindi che attendere venerdì 6 gennaio per saperne di più.

Nel frattempo sulla pagina Facebook ufficiale sono comparse altre novità interessanti: dopo le polemiche legate al secondary ticketing con questo comunicato stampa il cantante dichiara che “Giamaica management ha in queste settimane individuato in BEST UNION il nuovo soggetto in grado di garantire, attraverso il circuito di vendita on line VIVA TICKET, la massima pulizia e trasparenza nella vendita dei biglietti per il concerto […] Per la nostra festa “epocale” si ricomincia da zero, con l’auspicio di avere identificato un sistema totalmente nuovo di vendita, rivoluzionario e che rappresenti soprattutto una novità rispetto ai metodi storici.”

Vasco Rossi tour 2017 – Modena Park

Sabato 1 luglio 2017 – Modena

Parco Enzo Ferrari