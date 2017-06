La domanda ha iniziato a serpeggiare sui social da qualche giorno: perché tutti stanno rivendendo i biglietti per i concerti dei Radiohead? Quale misterioso motivo potrà mai esserci dietro la decisione di non assistere ai due live che la band terrà il 14 e il 16 giugno a Firenze e Monza, uniche due date italiane dei Radiohead?

La questione è più complessa delle tante semplificazioni fatte dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto il mondo della musica. L’attentato dopo il concerto di Ariana Grande a Manchester ha fatto innalzare i livelli delle misure di sicurezza con alcune imposizioni al limite dell’assurdo: le borse trasparenti solo per le donne sono state sicuramente il picco di ilarità, e stiamo citando le disposizioni diramate per la data romana di Ariana Grande, (trovate il comunicato sul sito dell’organizzazione). Alcune misure di sicurezza sono prassi nei grandi eventi: l’attenzione è aumentata in proporzione alle restrizioni e la sensazione è che difficilmente potremmo goderci un concerto al massimo della libertà, da qui a parecchi anni.

La rivendita dei biglietti dei Radiohead è sembrata un classico fenomeno correlato ai live di questo tipo, dove capita sempre di leggere annunci di gente che cede il proprio biglietto perché impossibilitata ad andare. Fenomeno abbastanza naturale: compri il biglietto con largo anticipo e capita la sfiga che ti impedisce di raggiungere la città del live nel giorno prescritto; oppure hai un biglietto in più, avanzato per eccesso di scrupolo o per una buca all’ultimo minuto.

In questo caso specifico, la rivendita dei biglietti per i concerti dei Radiohead è diventata endemica. Anche per l’atteso live di Firenze di Eddie Vedder solista c’è una rivendita fuori dal normale. Sugli stessi eventi Facebook dei concerti si trovano post su post di persone che cedono uno, due, quattro biglietti a prezzo di costo. Non ci lucra nessuno, fortunatamente, siamo lontani dal secondary ticketing più bieco… Ma perché se li rivendono? Proviamo a dare qualche risposta.

Non ti sei reso conto che è in un giorno lavorativo infrasettimanale

Il 14 giugno (la data di Firenze) è un mercoledì: siamo nel pieno della settimana lavorativa e non tutti hanno modo di prendersi uno-due giorni di ferie per recarsi al concerto dei Radiohead a Firenze, considerando che vengono da tutta Italia. Direte: “non potevi pensarci prima?” Beh, in questi casi uno prima compra il biglietto e poi ci pensa: con la corsa agli acquisti appena aprono le prevendite, evitiamo di giudicare.

Sicurezza e allarme attentati

La paura di andare ai concerti è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Abbiamo ancora negli occhi il Bataclan di due anni fa, figuriamoci quanto ci abbia colpiti Manchester e la folla in piazza a Torino per la Champions League, non legata ad un concerto ma comunque evento pubblico con folla notevole. C’è la percezione che le grandi arene, le piazze e i parchi all’aperto non siano luoghi sicuri nonostante tutti i controlli promessi. Il terrore la fa da padrone, inutile girarci attorno. Fermo restando che non è non andando ai concerti che eviteremo attentati terroristici, questa è una delle motivazioni che non si ammettono ma che sono ormai inculcate nella testa di molti.

Scioperi, accessi, parcheggi: la logistica

In queste situazioni, il come arrivare nei luoghi dei concerti è un problema che si complica sempre in caso di eventi parecchio affollati e il concerto dei Radiohead alla Visarno Arena di Firenze non fa eccezione, tantomeno quello all’Autodromo di Monza. L’idea di dover arrivare molto presto, lasciare la macchina a chilometri di distanza in un parcheggio a pagamento che ti spenna, magari prendere un mezzo pubblico per arrivare sul luogo del concerto, raggiungere l’ingresso giusto (a Firenze sono quattro, a Monza tre), superare i controlli di sicurezza senza rimetterci lo zaino o beni di prima necessità, arrivare al proprio agognato posto e da lì attendere ancora l’inizio del concerto, diventa quasi insostenibile fisicamente. Molti rinunciano per questo, non perché non amino la musica.

Protesta contro le organizzazioni

Questa è la giustificazione più spettacolare: compro il biglietto ma poi lo rivendo perché protesto contro l’organizzazione del concerto. Basta leggere alcuni commenti sulla pagina ufficiale dell’I-Days di Monza per comprendere come molte persone abbiano deciso di rinunciare al concerto in segno di protesta nei confronti dell’organizzazione, giudicata spesso capitalista (“Siete solo in cerca di soldi!”). Vero è anche che le organizzazioni ci mettono del loro per complicarsi l’esistenza, come con le magliette esclusive da acquistare per saltare la fila previste per i concerti di Monza: poi ci crediamo che la gente si incazzi e rinunci.

I finti sold out

Molti stanno rivendendo i biglietti perché hanno trovato ticket migliori, magari per i pit o gli inner circle dove la visibilità è decisamente più alta. Abbiamo scovato sulla bacheca di un’amica un commento interessante che spiega questo finto sold out e ve lo riportiamo integralmente (grazie Alberto): “Per Eddie Vedder, la motivazione più sensata per me è che all’inizio della prevendita avevano dato per sold out l’inner e molti avevano ripiegato sul ticket base, solo che nei giorni successivi sono uscite nuove disponibilità per l’inner e addirittura nuove date, per cui qualcuno ha trovato un biglietto migliore e ora deve rivendersi il primo acquisto.”.

Le motivazioni, insomma, possono essere molteplici e tutte valide. Noi restiamo convinti però che la cura migliore a tutto sia non rinunciare mai ad un concerto, se non per cause di vera forza maggiore.

