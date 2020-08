Billie Eilish esegue My Future alla Convention Nazionale Democratica

Quest’anno sarà la prima volta che Billie Eilish potrà votare alle elezioni presidenziali, e lei ha chiarito bene chi sosterrà. In effetti, la cantante 18enne alt-pop ha pubblicamente battuto Joe Biden e Kamala Harris con un’apparizione durante la Convention Nazionale Democratica mercoledì sera.

Apparendo a distanza accanto a suo fratello Finneas, Billie ha ufficializzato il debutto dal vivo del suo nuovo singolo, “my future”.

Eilish ha anche filmato un video PSA che incoraggia i suoi fan a sostenere Biden nelle prossime elezioni e ha lanciato un sito Web con informazioni su come possono registrarsi per votare.

“Non hai bisogno che ti dica che le cose sono un disastro. Donald Trump sta distruggendo il nostro paese e tutto ciò a cui teniamo. Abbiamo bisogno di leader che risolvano problemi come il cambiamento climatico e COVID, non li neghino. Leader che combatteranno contro il razzismo sistemico e la disuguaglianza. E questo inizia votando per qualcuno che capisca quanto è in gioco. Qualcuno che sta costruendo una squadra che condivide i nostri valori. Si inizia con il voto contro Donald Trump e per Joe Biden “.

“Il silenzio non è un’opzione, e non possiamo farla finita. Dobbiamo tutti votare come se le nostre vite e il mondo dipendessero da questo perché è così. L’unico modo per essere certi del futuro è farlo noi. Per favore registrati, per favore vota.”

Come dicevamo, Billie non ha lasciato adito a dubbi su come la pensa.

